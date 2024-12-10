Маршрут "Хмеймім – Ульяновськ": у ГУР розповіли, як росіяни тікають з Сирії

Після падіння режиму Башара Асада у Сирії російська армія почала збиратися та тікати з території цієї країни. Для цього окупанти залучили караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Головного управління розвідки Міноборони України у телеграм-каналі.

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Як і куди тікають росіяни з Сирії після падіння режиму Асада

За даними української розвідки, з авіабази Хмеймім у Сирії заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД. Ці повітряні судна летітимуть за маршрутами до російських аеродромів "Ульяновськ", "Чкаловській" та "Приволзькій".

Також держава-агресор залучає додаткові об'єкти флоту: зокрема, у місті Балтійськ наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж Sparta II та великий десантний корабель "Олександр Шабалін".

Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту Росії "Олександр Отраковський" та "Іван Грен",

– наголосили в ГУР.

В операції "сирійський відступ" також беруть участь ворожі фрегати "Адмірал Горшков" та "Адмірал Головко".

"У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецпризначенців для забезпечення відступу", – розповіли в розвідці.

В ГУР також зазначили, що, ймовірно, Росія розраховує на домовленості з сирійськими антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з країни. Як доказ у розвідці навели, що навіть представники російської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання "терористами", а демонструють нейтральну, навіть "милу" публічну риторику.

Окрім того, за даними ГУР, серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення. Так росіяни висловлюють невдоволення своїми вождями та командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Одна з військових баз із російськими військовими наразі перебуває в облозі.

До слова, російський президент Владімір Путін після падіння режиму сирійського диктатора надав Башару Асаду та його родині прихисток у своїй країні. Наразі повалений президент Сирії та його сім'я вже прибули у Москву.