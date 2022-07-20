Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною у відповідь на аналогічний крок

Сирія ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності – у відповідь на аналогічне рішення Києва.

При цьому в Міністерстві закордонних справ країни заявили, що український уряд практично розірвав відносини з їхньою країною ще у 2018 році, коли відмовив у продовженні посвідки на проживання сирійським дипломатам, які працюють у посольстві у Києві.

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Наприкінці червня Україна заявила, що розриває дипломатичні відносини з Сирією, а також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго та накладання санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Причиною стало рішення країни визнати бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія все-таки "вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав". Український лідер назвав це нікчемною історією.

За словами Зеленського, жодних відносин України з Сирією більше не буде. Тим часом санкційний тиск проти Сирії посилиться.

З цієї ж причини Україна також розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю.

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