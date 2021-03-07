У Сирії два автобуси підірвалися на мінах: 18 загиблих

У сирійській провінції Хама два автобуси наїхали на міни. Загинули щонайменше 18 осіб і ще 3 у важкому стані потрапили до реанімації.

Сталася трагедія на сході провінції Хама в місті Саламія. Під двома автобусами вибухнули дві міни, залишені терористами.

Радимо прочитати Перший вирок за тортури у Сирії: як світ діє проти Асада

Вибухи автобусів у Сирії

У місцевій лікарні повідомили: потерпілі отримали серйозні поранення. Інформації щодо статі та віку загиблих наразі немає.

Інший вибух того ж дня стався на сході провінції під час збору трюфелів в селищі Расмо Аль-Ахмар. На дорозі під авто вибухнули закладені терористами міни. В інциденті постраждали близько 20 осіб.

На схід від міста Саламія в селищах Расмо Аль-Ахмар і Хададжа в результаті вибуху мін, кілька людей загинули і близько 20 осіб отримали поранення. Уточненої кількості загиблих наразі немає.

Териристичний вибух у Сомалі