У Сирії два автобуси підірвалися на мінах: 18 загиблих

7 березня 2021 , 19:05
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У сирійській провінції Хама два автобуси наїхали на міни. Загинули щонайменше 18 осіб і ще 3 у важкому стані потрапили до реанімації.

Джерело:

SANA

Сталася трагедія на сході провінції Хама в місті Саламія. Під двома автобусами вибухнули дві міни, залишені терористами.

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Вибухи автобусів у Сирії

У місцевій лікарні повідомили: потерпілі отримали серйозні поранення. Інформації щодо статі та віку загиблих наразі немає.

Інший вибух того ж дня стався на сході провінції під час збору трюфелів в селищі Расмо Аль-Ахмар. На дорозі під авто вибухнули закладені терористами міни. В інциденті постраждали близько 20 осіб.

На схід від міста Саламія в селищах Расмо Аль-Ахмар і Хададжа в результаті вибуху мін, кілька людей загинули і близько 20 осіб отримали поранення. Уточненої кількості загиблих наразі немає.

Териристичний вибух у Сомалі

  • Нещодавно, 5 березня, у столиці Сомалі – Моґадішо стався потужний вибух.
  • Автомобіль, начинений вибухівкою, влетів в ресторан.
  • Вибух стався в обід, коли в закладі були десятки людей. Загинули щонайменше 20 осіб.
  • Відповідальність за вибух взяла терористична організація "Аш-Шабааб".