У Сирії підірвали броньовик Росії та вбили російського військового

10 вересня 2021 , 04:12
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Джерело:

Meduza

У Сирії невідомі підірвали автомобіль російської військової поліції. Від вибуху загинув російський військовослужбовець.

Вибух пролунав у провінції Хомс 9 вересня. Заряд заклали на маршруті, яким мав їхати гуманітарний конвой.

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Напад на росіян у Сирії: що сталося

Військова поліція з представників Росії 9 вересня розвідувала маршрут, за яким мала рухатися колона автомобілів гуманітарного конвою.

  • Російський броньовик натрапив на міну, влаштовану на узбіччі.
  • В авто був російський військовий, він загинув від важких травм попри негайну допомогу медиків.

Коротко про те, що відбувається в Сирії

  • У Сирії триває громадянська війна з 2011 року. Тоді люди виступили проти Башара Асада, який чотири рази поспіль "вигравав" президентські вибори.
  • Асад жорстоко придушував повсталих завдяки російським грошам та зброї. А у 2015 році Росія розпочала відкриту військову операцію в Сирії.
  • Тільки за офіційними даними, станом на березень 2021 року там загинуло 112 російських військових. За неофіційними даними, життя втратили ще десятки росіян, які були найманцями. 

Нагадаємо, 1 вересня Курди в Сирії закидали камінням російських військових: відео розлюченого натовпу

Автор: Олесь Друкач