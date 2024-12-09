Яка російська техніка з Сирії була б цікава Україні: ЗМІ проаналізували, чи реально її дістати

У Сирії впав режим Башара Асада, що означає перерозподіл зброї, яка раніше належали урядовим військам, підтримуваним Росією. Зокрема, на базах зберігається багато цікавих зразків техніки, яка знадобилася б Україні.

Проте, як зазначає Defence Express, вікно можливостей може бути вкрай коротким, повідомляє 24 Канал.

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Яку російську зброю таять у собі бази Сирії

Аналітики зауважують, що сирійці мали у розпорядженні навіть російські берегові протикорабельні комплекси "Бастіон", які здійснюють запуски протикорабельних ракет "Онікс". Окрім Сирії, Росія постачала ці БРК лише у В'єтнам.

Можна лише уявити, наскільки рідкісними є наявні у сирійців "Бастіони", і чому для України було б актуально отримати ці комплекси для вивчення з тим, щоб напрацьовувати нові методи протидії ракетним атакам РФ,

– пишуть Defence Express.

Окрім цього, війська Асада на початок 2024 року мали в своєму розпорядженні також неназвану кількість ОТРК "Точка-У", "Ельбрус" та іранські ракети Fateh-110.

Іранська балістика була б цікава для вивчення, аби упередити можливі загрози. Щодо "Ельбрусів", то питання наскільки можливо поставити їх у стрій ЗСУ доволі дискусійне. А от сирійські комплекси "Точка" цілком могли б знадобитись нашим військовим для подальших ракетних ударів по об’єктам ворога.

Окрім цього, сирійська армія мала на озброєнні ряд засобів ППО. Йдеться про мінімум 20 пускових установок С-300ПМУ2, до 36 пускових установок комплексів С-125-2М "Печора-2М", неназвану кількість пускових комплексів С-200, "Бук" та "Бук-М2".

Щодо артилерії, то Сирія мала РСЗВ "Ураган" калібру 220 мм та "Смерч" калібру 300 мм, боєкомплект до яких є дефіцитним на світовому ринку. Щодо авіації, то армія загалом мала 184 військових літаки. Зокрема, сюди входять до 30 літаків МіГ-29 і до 10 бомбардувальників типу Су-24МК.

Сирія також мала в своєму розпорядженні 4 протичовнові вертольоти Ка-28 та 5 Мі-14. Але, скоріше за все, вони вже несправні, хоча і могли б стати донорами запчастин.

Однак говорячи про перспективи отримання цієї зброї Україною, то виникає питання про те, а з ким у Сирії можна зараз домовитись щодо поставок. Ба більше, часу на це все менше, адже ВПС Ізраїлю уже почали методично бити по військовим базам на території Сирії з метою уразити усі більш-менш вагомі запаси озброєння.