Сирійські повстанці заходять у стратегічне місто Хама після захоплення Алеппо

Сили сирійських повстанців витісняють проурядові сили з міста Хама. Це місто у центральній Сирії, воно стоїть на шляху до столиці і резиденції уряду – Дамаска.

Це стратегічно важливе місто для уряду Башара Асада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian та Reuters.

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Що відомо про наступ повстанців на Хаму

Сирійські повстанці вибили проурядові сили з ключового міста Хама. Його поступово беруть під контроль.

Як повідомляє Reuters, армія Сирії підтвердила вхід повстанців у місто після запеклих боїв і заявила про передислокацію своїх підрозділів за межі Хами, "щоб зберегти життя мирних жителів і не допустити бойових дій в забудові".

За інформацією повстанців, наразі вони контролюють райони на північному сході міста. Телеканал "Аль-Джазіра" оприлюднив кадри з їхньою присутністю у Хамі.

Місто Хама, розташоване в центральній частині країни, є стратегічно важливим для оборони Дамаска – столиці Сирії та центру влади Башара Асада. Повідомляють, що бої навколо міста були особливо запеклими.

Як зазначає The Guardian, бої за Хаму почалися в результаті стрімкого наступу повстанських сил. До цього вони вибили урядові сили з другого за важливістю міста Сирії Алеппо.

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії, повідомляє, що урядовим військам залишається лише відступити до міста Хомс на Південь.

Сирійські постанці заходять у місто Хама у Центральній Сирії: карта liveuamap

У відповідь уряд стягує значні сили в район Хами, зокрема "десятки вантажівок з танками, зброєю, боєприпасами і солдатами". Також Асад обіцяє підвищити зарплату кадровим солдатам на 50%.

Урядові сили та бойовики на чолі з російськими та іранськими офіцерами, за заявами, відбили атаку на північний захід від Хами.

Наступ повстанців почався 27 листопада, одночасно з оголошенням перемир’я між Ізраїлем і Хезболлою в Лівані. За даними ООН, понад 115 тисяч людей "змушені покинути свої домівки в Ідлібі і північному Алеппо".

Загалом, за даними Обсерваторії, за час ескалації конфлікту загинули 704 особи, серед яких 110 цивільних.