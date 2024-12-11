Захід не повинен боятися: лідер сирійських повстанців зробив заяву для ЗМІ

Лідер сирійського повстанського руху Хайят Тахрір аш-Шам Абу Мохаммад аль-Джолані звернувся до західних країн із заявою. Він закликав не боятися зміни влади у Сирії.

В інтерв’ю британському телеканалу Sky News він запевнив, що з відходом нинішнього режиму країна отримає шанс на відновлення та мир. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Про що заявив лідер сирійської опозиції

Він зазначив, що режим Асада довів Сирію до спустошення. Зараз країна буде відбудована.

Західні країни не повинні боятися. Сирія рухається до стабільності та розвитку. Головним джерелом страху був режим Асада, який довів країну до руйнування. Народ виснажений війною та прагне миру,

– наголосив аль-Джолані.

Він підкреслив, що багаторічна корупція та жадібність сім’ї Асада стали причиною нинішньої кризи, а спроби Росії та Ірану закріпити свій вплив у Сирії зазнали невдачі.

Попри його суперечливе минуле, зокрема зв’язки з Аль-Каїдою, аль-Джолані стверджує, що повстанський рух сьогодні орієнтований на відновлення країни та побудову стабільного майбутнього.