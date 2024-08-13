Сирський доповів Зеленському про Курську область: президент згадав про наступні кроки

Володимир Зеленський обговорив з Олександром Сирським ситуацію у Курській області. Під час розмови порушили питання й стосовно наступних кроків.

Глава держави попросив у Головнокомандувача ЗСУ продовжувати планування наступних ключових етапів. Відповідне прохання та доповідь Сирського президент оприлюднив у соцмережах.

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Зеленський звернувся із проханням до Сирського

Я хотів вас також попросити не забувати й продовжувати тренування й розробку наступних важливих ключових кроків,

– попросив президент, маючи на увазі Курську область.

У відповідь на це Олександр Сирський наголосив, що станом на сьогодні всі заходи здійснюють "відповідно до плану".

Зокрема, Сирський розповів, на скільки нашим військовим вдалося просунутись у Курській області. За його словами, за добу просунулись на окремих напрямах від 1 до 3 кілометрів.

Водночас президент каже, що попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи.