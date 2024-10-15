Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема – про Курську операцію

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, у ході якого заслухав головнокомандувача щодо ситуації на фронті.

Про деталі зустрічі він розповів у традиційному вечірньому зверненні до українців.

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У Курську непроста ситуація

Володимир Зеленський заявив, що на фронті наразі непроста ситуація, та українські воїни продовжують тримати позиції.

"Ситуація непроста, але тримаємо позиції. І я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо – Курська операція: визначені завдання продовжуємо реалізовувати", –повідомив Зеленський.

Будуть нові оборонні контракти

За словами президента, також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Зокрема, щодо його доручення збільшення фінансування нашого внутрішнього, українського виробництва зброї: дрони, РЕБ, артилерія, залучення інвестицій партнерів, наші можливості.

Глава держави зазначив, що на кінець цього місяця будуть нові контракти в оборонному виробництві.

"І це один з найбільш пріоритетних наших напрямів. Що б не відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше", – додав Зеленський.