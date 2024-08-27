Сирський назвав точну кількість росіян, яких взяли в полон на Курському напрямку

На Курському напрямку триває операція Сил оборони України. Ворог продовжує зазнавати втрат у ході наступу. Зокрема, російські окупанти масово потрапляють в український полон.

Про це повідомив Головнкомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час брифінгу 27 серпня, інформує 24 Канал.

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Успіхи на Курському напрямку

За словами Головнокомандувача, наразі українські війська захопили 1294 квадратних кілометри території, 100 населених пунктів. Також він озвучив точну кількість окупантів, яких вдалось взяти у полон на цьому напрямку.

"Завдяки успішним діям наших військ ми суттєво поповнили обмінний фонд. На сьогодні взято у полон 594 військовослужбовців сил Росії", – зазначив Сирський.

Операція ЗСУ на Курщині триває

New York Times попередньо писав, що Росії знадобиться щонайменше 15 – 20 бригад, тобто 50 000 військовослужбовців, щоб витіснити українських військових з Курської області.

Наступ ЗСУ на Курщині триває з 6 серпня. Щодня з'вляється інформація, що ЗСУ вдалось взяли під контроль нові населені пункти.

Це не могло не вплинути на авторитет Путіна. Західні ЗМІ пишуть, що ставлення росіян значно погіршилось після початку операції українських військ безпосередньо на території Росії. Щоправда, схоже, це ніяк не бентежить самого Путіна.

Зокрема, Путіна звинувачують у тому, що після того, як стало зрозуміло, що почалася військова операція, було б логічно вивести війська. Але цього не зробили, тому так багато бійців потрапили в полон.