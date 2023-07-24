Ворон літає, а Буря – стріляє: Сирський показав, як ЗСУ нищать склад росіян разом з живою силою

Українські воїни днем за днем продовжують робити все, аби наблизити перемогу у війні з Росією. Щодня захисники та захисниці ефективно нищать ворога, зокрема і 54-та окрема механізована бригада.

Відповідні кадри опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. На відео видно потужну роботу наших воїнів.

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Як ЗСУ нищать ворога

На відео видно роботу 54-ї окремої механізованої бригади, яка знищила ворожий склад боєприпасів та й ліквідувала кількох окупантів. Олександр Сирський підписав відео як завжди лаконічно:

Ворон літає, а Буря – стріляє. 54-та ОМБр знищує склад та живу силу ворога.

54-та ОМБр знищує окупантів: дивіться відео

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