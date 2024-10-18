Сирський ​​провів нараду з керівним складом ЗСУ щодо захисту українського неба

Головнокомандувач ЗСУ провів робочу нараду з керівним складом Сил оборони щодо посилення ППО та підвищення її ефективності.

Про це Олександр Сирський розповів в своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 18 жовтня. Він розповів подробиці наради.

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Сирський провів нараду з керівним складом ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що заслухав доповіді виконувача обов'язків командувача Повітряних Сил ЗСУ, командувачів військ протиповітряної оборони, армійської авіації Сухопутних військ, Сил безпілотних систем, а також начальника Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу.

Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів,

– наголосив Сирський.

За словами генерала, окрему увагу приділили впровадженню інновацій та розробок українського оборонного комплексу.

Так, як зазначив головнокомандувач, в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника.

Продовжуємо насичувати Повітряні Сили сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту об'єктів, які прикриваються від ударів з повітря,

– підкреслив він.

Окремою темою, яку обговорили, є використання дронів-перехоплювачів як замінник зенітних ракет у боротьбі з БпЛА.

"Ми безумовно лідируємо в цьому напрямку і продовжуємо удосконалювати цю підсистему ППО. Щира подяка всім, хто впроваджує відповідні рішення, допомагає, тренує та виробляє дрони, що перехоплюють ворожі БпЛА. Дякую українським воїнам, які цілодобово стоять на сторожі нашого повітряного простору", – ідеться в повідомленні Сирського.

Крім цього, одним із ключових завдань є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

За словами генерала, очільник департаменту ГУР МО України доповів про спроможності ворога щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі.

Також відомо, що за участю директора Департаменту захисту критичної інфраструктури Держспецзв'язку детально проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнили порядок подальших спільних дій на зимовий період.

"Продовжуємо зміцнювати захист Українського неба", – наголосив Сирський.