Сирський сказав, про що просили командувачі арміями Великої Британії та Франції під час зустрічі

Сили оборони України суттєво змінилися з початку повномасштабної війни. Це визнають й іноземні військові.

Про це 24 Каналу розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, зауваживши, що у нього нещодавно була зустріч із начальниками генеральних штабів Великої Британії та Франції. У них дружні відносини.

Про що вони просили?

За словами Сирського, керівники іноземних армій фіксують, як сильно змінилися Сили оборони України. Вони вже просять про те, аби наші захисники ділилися власним досвідом та допомогли їм у підготовці.

Вони бачать, наскільки сильно ми технологічно змінилися. Вони зацікавлені в тому, щоб наші інструктори допомогли їм у підготовці. Це – найвища оцінка. Ми не в ролі тих, хто просить. А до нас звертаються,

– зазначив Сирський.

Сили оборони України вже майже 4 роки протистоять ворогу, який має перевагу в кількості особового складу та інших ресурсах. При цьому в середньому ворог на місяць просувається на 1,5 – 4 кілометри. При цьому, що у бойових статутах вказують зовсім інші показники.

В бойових статутах до 2 – 3 кілометрів – це темп наступу за годину на підготовлену оборону. На непідготовлену – до 5 кілометрів на годину. Хтось кричить про шалене просування російських військ. 4,5 кілометри – це шалене просування? Ворог щодня платить за це тисячами життів,

– наголосив Сирський.

