Ми робимо все можливе, щоб утримати займані позиції, – Сирський про Авдіївку та Куп'янськ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку на Авдіївський та Куп'янський напрямки. Після неї було ухвалено важливе рішення про посилення оборони.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення, 24 з яких – на Авдіївському напрямку. Також ворог постійно атакує на Мар'їнському напрямку – там відбулося 27 бойових зіткнень.

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Сирський ухвалив рішення про посилення спроможностей

Сирський разом з Умєровим здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ситуація на цих ділянках фронту надзвичайно складна і напружена, тому були ухвалені рішення, спрямовані на посилення бойових спроможностей наших військових частин та запобігання діям ворога.

Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат. Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів,

– заявив Сирський.

Міністр оборони Рустем Умєров також додав, що під час поїздки заслухали доповіді щодо ситуації та почули про потреби військових.

"Вже опрацьовуємо запити – зміцнюємо позиції, комплектуємо підрозділи, посилюємо дронами, засобами РЕБ. Діємо як єдиний злагоджений механізм. Готуємо скоординовану відсіч ворогу", – додав Умєров.

Ситуація на фронті надзвичайно складна

Сирський наголосив, що оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Ворог не припиняє атакувати, росіяни не зважають на втрати й продовжують тактику "м'ясних штурмів".

Так, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по наших позиціях,

– додав Сирський.

До слова, лише протягом минулої доби російські військові в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" втратили 610 солдатів та 50 одиниць техніки, серед яких:

5 танків,

19 ББМ,

10 артсистем,

1 РСЗВ,

1 засіб ППО,

14 автомобілів.

Також було нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів.