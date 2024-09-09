Ми говоримо однією мовою – і з солдатом, і з комбатом, – Сирський про відвідини передової

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про відвідини передової. Він зазначив, що як із солдатом, такі і з командирами вони "говорять однією мовою".

Про це генерал розповів в інтерв'ю CNN.

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Сирський розповів про відвідини передової

Журналісти поцікавилися в Головнокомандувача ЗСУ, чи він ходить на передову, в окопи. Також запитали в генерала, чи спілкується він там із солдатами, командирами та що вони йому кажуть.

Представники ЗМІ зазначили, що "деякі з них (військових – 24 Канал) там вже більше двох років… вони ледве отримують ротацію".

Ми говоримо однією мовою. Ми розуміємо один одного незалежно від того, з ким я розмовляю, чи то рядовий солдат, чи стрілець, наприклад, чи командир бригади чи командир батальйону,

– підкреслив Сирський.

Він зазначив, що він на цій війні з 2014 року, а з початку повномасштабної агресії фактично бере участь у бойових діях на посаді командира оперативно-стратегічного угруповання.

"Зараз я – Головнокомандувач Збройних Сил України. Тобто передова – це моє життя. Ми розуміємо один одного, я знаю всі проблеми, які відчувають наші військовослужбовці, солдати, офіцери", – наголосив генерал.

Сирський сказав, що "незважаючи на складну ситуацію, ми продовжуємо проводити ротації… ми не зупинили цей процес навіть тоді, коли відбувалася Авдіївка – коли були, мабуть, складніші часи".

Він наголосив, що питання ротацій залишається пріоритетним. За його словами, звичайно, люди виснажуються і потребують відпочинку. Тому, як зазначив генерал, підрозділи або відводять у тил на відпочинок, або відправляють на навчальні центри, де вони місяць-півтора відновлюються. За словами Сирського, таким чином люди відновлюють свою боєздатність, морально-психологічний стан, отримують можливість відвідувати рідних та близьких.