Була критична ситуація, – Сирський пригадав, як втрутився у роботу командирів під Покровськом

Україна переживає непрості часи, як на політичній арені, так і на фронті. Російський наступ триває. Олександр Сирський зізнався, чи втручається у роботу своїх підлеглих.

Головком Сирський заявив, що зазвичай він не втручається у роботу командирів, але бували винятки, передає 24 Канал із посилання на інтерв'ю генерала для ресурсу "Бомбардир".

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"Я відповідальний за все"

Головнокомандувач розповів, що справді працює і у штабах бригад з командирами, з посадовими особами, командувачами. "Тому, що я несу повну відповідальність за все, що відбувається у районі операції і за успішні дії наших військ", – пояснив він.

Водночас Сирський наголосив, що намагається не втручатися у роботу командирів. Він тільки може надати їм пораду або допомогу.

Кожен командир чекає мого приїзду тому, що вони тоді вирішують безпосередньо на місці всі питання, які пов'язані із забезпеченням боєприпасами, матеріально-технічними засобами, резервами. Ми просто конструктивно обговорюємо усі проблеми тому, що всі виконуємо одне завдання – це якомога успішно вести оборону, проводити наступальні дії, нищити ворога,

– розповів головнокомандувач.

Однак Сирський визнав, що траплялися винятки. Зокрема, він пригадав про критичну ситуацію, яка склалася під Покровськом. Тоді, за його словами, внаслідок невиконання бойового розпорядження і неправильних дій з боку командування утворилася у наших бойових розрахунках прогалина завширшки до двух кілометрів.

"Жодних рішень не було ухвалено і тоді мені справді довелося узяти на себе командування і поставити завдання командиру бригади і командирам штурмових підрозділів, щоб закрити цю прогалину і не допустити просування ворога, щоб він не вийшов безпосередньо у Покровськ. Це був такий випадок, але він виняток", – розказав головком.