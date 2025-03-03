Сирський відреагував на удар по полігону "Новомосковський"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував російський удар по полігону "Новомосковський" у Дніпропетровській області. Генерал заявив, що на час розслідування було усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександра Сирського у його телеграм-каналі. Раніше удар по полігону у Дніпропетровській області підтверджував Михайло Драпатий.

До теми У ДБР розпочали розслідування за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

Що розповів Сирський про трагедію на полігоні

Олександр Сирський зазначив, що в середині дня, 1 березня, ворог атакував одну з військових частин на території полігону Сухопутних військ ЗСУ у Дніпропетровській області. Внаслідок удару балістичної ракети "Іскандер-М" у касетному спорядженні є загиблі та поранені.

З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

На час проведення розслідування від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини,

– написав генерал.

Головнокомандувач ЗСУ також поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗСУ організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

"Також визначив їм уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених з інженерного погляду спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також – як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання", – резюмував Сирський.

Генерал також висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України, наголосивши, що російський агресор дорого заплатить за скоєний злочин.

До слова, журналісти Суспільного розповідали, що після трагедії на полігоні у Дніпропетровській області постраждалих направили по лікарнях. Волонтери своєю чергою збирають гуманітарну допомогу для постраждалих та закривають потреби лікарень.