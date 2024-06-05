Сирський відвідав східні напрямки фронту та оцінив ситуацію

Українські військові гідно стримують ворога на найскладніших напрямках фронту. Головнокомандувач ЗСУ відвідав кілька напрямків фрону та озвучив, яка основна ціль наших військових там.

Олександр Сирський розповів, що ситуація на лінії фронту залишається складною. За його словами, росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках.

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Інтенсивність боїв залишається високою

Сирський розповів, що провів роботу у районі активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках.Він пояснив, що ворог наразі зосередився на п'яти напрямках. Окрім того, росіяни проводять активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру. Вони хочуть взяти ці населені пункти під свій контроль.

На інших напрямках ворог намагається проводити наступ, щоб розтягнути лінії активного фронту. Окрім того, окупанти намагаються не допустити перекидання наших військових на інші ділянки ведення бойових дій.

В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб,

– додав Сирський.

Завдання Сил оборони

Головнокомандувач розповів, що на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік населених пунктів Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

Однак наразі головна задача ЗСУ на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.

Окрім того, складною залишається ситуація в районі Купʼянська. Росіяни одразу з кількох напрямків намагаються прорвати оборону наших військ. Головне завдання ЗСУ там – зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

Сирський також пояснив, що його задача – забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Він наголосив, що попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь і Сили оборони роблять для цього все можливе.

Він також відзначив ефективну роботу більшості командирів та штабів, які у повному обсязі володіють обстановкою, застосовують усі види озброєння та особливо ударні дрони всіх типів.