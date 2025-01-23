Не хочу диктатури, як у КНДР, – Сирський висловився про цензуру у воєнний час

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вважає цензуру необхідною під час війни. Водночас він наголосив, що не має на увазі північнокорейський сценарій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сирського для "Радіо Байрактар". За словами головнокомандувача ЗСУ, навіть закон про військовий стан, який наразі діє в Україні, містить багато відповідних обмежень.

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Сирський про необхідність цензури

Олександр Сирський пояснив, що, попри цензуру, людям треба говорити про реальну ситуацію, щоб не було різкої різниці між фронтом і тилом.

Я не хочу запровадити таку диктатуру, як у Північній Кореї, я просто хочу сказати, що не ми ж перші воюємо у світі – війни відбуваються і склався певний комплекс дій, які треба обов'язково виконувати,

– підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, цензура особливо важлива в сучасних умовах, коли інформація стає доступною фактично для всіх.

Як приклад Сирський згадав операції ЗСУ у Харківській та Курській областях. Тоді завдяки тиші в ефірі росіяни думали, що українська армія вже не спроможна на активні бойові дії.

До слова, у новому інтерв'ю Олександр Сирський також проаналізував операцію ЗСУ в Курській області. За його словами, цей наступ значно мотивував особовий склад військовослужбовців, підняв настрій не тільки у військах, а й у суспільстві, а також дав надію, що ця операція буде не останньою.