Не хочу диктатури, як у КНДР, – Сирський висловився про цензуру у воєнний час
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає цензуру необхідною під час війни, але не підтримує диктатуру, як у Північній Кореї.
- За його словами, цензура особливо важлива в сучасних умовах, коли інформація стає доступною фактично для всіх.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вважає цензуру необхідною під час війни. Водночас він наголосив, що не має на увазі північнокорейський сценарій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сирського для "Радіо Байрактар". За словами головнокомандувача ЗСУ, навіть закон про військовий стан, який наразі діє в Україні, містить багато відповідних обмежень.
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Сирський про необхідність цензури
Олександр Сирський пояснив, що, попри цензуру, людям треба говорити про реальну ситуацію, щоб не було різкої різниці між фронтом і тилом.
Я не хочу запровадити таку диктатуру, як у Північній Кореї, я просто хочу сказати, що не ми ж перші воюємо у світі – війни відбуваються і склався певний комплекс дій, які треба обов'язково виконувати,
– підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, цензура особливо важлива в сучасних умовах, коли інформація стає доступною фактично для всіх.
Як приклад Сирський згадав операції ЗСУ у Харківській та Курській областях. Тоді завдяки тиші в ефірі росіяни думали, що українська армія вже не спроможна на активні бойові дії.
До слова, у новому інтерв'ю Олександр Сирський також проаналізував операцію ЗСУ в Курській області. За його словами, цей наступ значно мотивував особовий склад військовослужбовців, підняв настрій не тільки у військах, а й у суспільстві, а також дав надію, що ця операція буде не останньою.