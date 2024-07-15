Сирський відправляє робочу групу на передову, щоб перевірити ситуацію у 59 ОМПБр

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перевірить ситуацію у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Для цього генерал сформував відповідну робочу групу.

Раніше про проблеми з командир 59 ОМПБр повідомляла Катерина "Пташка" Поліщук. Парамедикиня закликала провести службову перевірку через нехтування життям та здоровʼям особового складу цим комбригом.

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Ситуацію у 59 ОМПБр перевірить робоча група

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що з метою перевірки ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, Головнокомандувач Збройних Сил України ухвалив рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи.

Цю групу має очолити начальник Військової служби правопорядку ЗС України, полковник Віталій Левченко.

Раніше захисниця Азовсталі Катерина "Пташка" Поліщук виклала допис на своїй фейсбук-сторінці, де закликала президента Володимира Зеленського щодо проведення службового розслідування стосовно дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука.

Парамедикиня розповіла, що понад рік перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка. За словами "Пташки", проблеми у військовому формуванні почалися з призначенням на посаду командира бригади Богдана Шевчука у квітні 2024 року.

Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу Вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоров'ям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі й з високих керівних посад,

– написала "Пташка".

Катерина Поліщук також розповіла про "егоїзм, сліпий кар'єризм, усунення всіх "незгодних" командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та Шевчука, як командира у війні з ворогом".

"Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість – опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною", – зазначила захисниця Азовсталі.

Зрештою "Пташка" попросила Зеленського вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі.