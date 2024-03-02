У Сирського карт-бланш на кадрові зміни, очікую конкретних пропозицій, – Зеленський
Володимир Зеленський розповів, що він кожного дня комунікує з партнерами, щоб Україна могла отримати саме те, що необхідно. Щодня заслуховує доповіді військових.
Український лідер під час вечірнього звернення 2 березня заявив, що щодня Головком та командувачі перебувають на фронті, саме там, де потрібно.
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Що сказав Зеленський про Сирського
У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які,
– запевнив президент.
Він додав, що всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби, мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей.
"На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій", – пояснив президент.
Він додав, що Україна готує подальшу роботу з партнерами. Всі зустрічі та перемовини спрямовані на те, щоб ЗСУ надавали зброю та безперервну підтримку.
"Сила потрібна, і від усіх. Треба виграти цю битву. Битву проти зла і також проти зневіри, на яку Путін дуже розраховує. Треба захистити Україну і життя. І ми можемо це зробити", – підсумував президент.
Він подякував кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Сирський заявив про кадрові перестановки командирів бригад
- Олександр Сирський вранці 2 березня розповів, що протягом трьох днів на Східному напрямку він зрозумів, чому при однакових показниках укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим – ні.
- Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що насамперед всі залежить від командира бригади, хоч і рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження, також відіграє свою роль.
- Сирський пояснив, що відправив групу фахівців у ті бригади, де є проблеми з підготовкою штабу. Окрім того, додав, що у деяких випадках командир не володіє обстановкою, а його дії та команди створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих. Саме тому президент змушений ухвалювати кадрові рішення.