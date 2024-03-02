У Сирського карт-бланш на кадрові зміни, очікую конкретних пропозицій, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що він кожного дня комунікує з партнерами, щоб Україна могла отримати саме те, що необхідно. Щодня заслуховує доповіді військових.

Український лідер під час вечірнього звернення 2 березня заявив, що щодня Головком та командувачі перебувають на фронті, саме там, де потрібно.

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У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які,

– запевнив президент.

Він додав, що всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби, мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей.

"На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій", – пояснив президент.

Він додав, що Україна готує подальшу роботу з партнерами. Всі зустрічі та перемовини спрямовані на те, щоб ЗСУ надавали зброю та безперервну підтримку.

"Сила потрібна, і від усіх. Треба виграти цю битву. Битву проти зла і також проти зневіри, на яку Путін дуже розраховує. Треба захистити Україну і життя. І ми можемо це зробити", – підсумував президент.

Він подякував кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях.

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