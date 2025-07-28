Росія заявила про розробку "першої у світі" суперсистеми дронів "Диктион": що з нею не так

Росіяни заявили про створення системи "Диктион", яка нібито дозволяє повністю автоматизувати роботу бойових дронів – без участі операторів. За задумом, вона має самостійно контролювати ділянки фронту протяжністю у сотні кілометрів.

Йдеться про мережу з так званих "гнізд" – місць, де дрони можуть заряджатися, злітати та сідати, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що відомо про російську систему "Диктион"?

Ці гнізда мають працювати як єдина автономна система, керована спеціальним програмним забезпеченням. У неї можна буде інтегрувати дрони різного типу: від FPV та розвідувальних до ударних і зенітних.

Принцип роботи має наступний вигляд: гнізда встановлюють і маскують вздовж фронту, дрони виявляють цілі, передають дані на командний пункт, а вже там оператори дають команду на ураження.

Однак тут і криється головна слабкість — знищення командного пункту може вивести з ладу всю систему на певній ділянці.

Крім того, хоч система й позиціонується як автономна, "гнізда" потрібно регулярно обслуговувати і заряджати, а їх самих – маскувати від ворога. Тобто повністю без участі людей вона працювати не зможе.

У самій компанії "АвиаТехноЛаб" тим часом хваляться, що система буде "дешевою, як автомат Калашникова", а дрони – доступними за ціною (від 500 доларів). Але попри гучні заяви про "першу в світі" технологію, реальність видається значно складнішою і вразливішою.

До слова, компанія Auterion поставить Україні 33 тисячі "ударних комплектів" зі штучним інтелектом для дронів до кінця 2025 року.