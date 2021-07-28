Система має працювати незалежно від особистості, – Хомчак відзвітував про роботу у ЗСУ

Руслан Хомчак заявив, що ще у 2019 році визначив пріоритетні завдання для себе та ЗСУ. Політик зауважив: основні з них вдалося виконати.

За словами Хомчака, "також закладено суттєве підґрунтя для реалізації запланованого". Зокрема, "у ЗСУ завершили перший практичний етап трансформації системи об'єднаного керівництва сил оборони та створили систему військового управління".

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Вона "забезпечуватиме ефективне та безперервне управління військами в умовах загрози розширення збройної агресії Росії та сучасних безпекових викликів".

Окрім того, за словами Хомчака, "органи військового управління перейшли на функціонування у складі типових J- (G, A, N) структур".

Зазначений перехід створює фактично нову культуру роботи штабів усіх рівнів, орієнтовану на підвищення рівня їхньої взаємосумісності з органами управління збройних сил держав-членів НАТО,

– наголосив Хомчак.

Також "до кінця цього року всі органи військового управління набудуть повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах".

"Вдалося здійснити й оптимізацію процедур вироблення управлінських рішень з чітким розмежуванням повноважень та відповідальності за реалізацію функціональних вертикалей щодо генерування, застосування та забезпечення військ (сил)", – розповів політик.

Хомчак про Міноборони і ЗСУ

Хомчак наголосив, що "реформи ніколи не відбувалися безболісно, особливо коли це стосується розмежування повноважень та усунення дублювання функцій між ЗСУ і Міноборони".

"В умовах протидії російській агресії проведення реформ ускладнювалося і внутрішнім спротивом, і спробами дискредитації мене та інших командирів", – заявив Хомчак.

Водночас політик запевнив, що "попри перешкоди, досягнуто позитивних результатів, запроваджені зміни незворотні на шляху до євроатлантичної інтеграції України".

Хомчак подякував "кожному військовослужбовцю та працівнику ЗСУ за підтримку та відповідальність у реалізації спільних завдань".

Він наголосив: "мав за честь очолювати протягом цих років потужний колектив однодумців, мотивованих патріотів і професіоналів, які заслужили ратною працею найвищу довіру суспільства та визнання серед міжнародної спільноти".

"Система має працювати незалежно від особистості. Сталися докорінні зрушення, які дозволять працювати без втручання "в ручному режимі", – запевнив Хомчак.

Політик зізнався, що "коли йшов на посаду, не тішив себе ілюзіями щодо складнощів, чітко усвідомлював свої завдання і відповідальність та що потрібно зробити".

Які досягнення виокремив Хомчак

Проаналізували стан забезпечення ЗСУ;

наростили організацію підготовки військ за стандартами НАТО;

продовжили впровадження досвіду, набутого під час проведення АТО/ООС;

вдосконалили навчально-матеріальну базу;

на належному рівні забезпечили безпеку арсеналів, баз і складів ЗСУ;

поглибили співробітництво у сфері оборони щодо входження до Євроатлантичної системи колективної безпеки;

активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та розширили співпрацю в Чорноморському регіоні.

Підсумок

Хомчак зізнався, що "дороговказом для нього продовжує бути пройдений шлях найгарячішої фази війни: 2014 року Бог, мабуть, зберіг мені життя, щоб я зробив все для того, аби болючі проблемні питання не виникали, а трагічні сторінки в літописі ЗСУ більше не повторювалися".

Наша спільна мета – перемога у війні з агресором, забезпечення сталого миру, відновлення територіальної цілісності. І це під силу лише згуртованому українському народові,

– наголосив політик.