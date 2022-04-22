Система не посипалась, – Данілов пояснив, як працює РНБО під час війни

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що РНБО працює так, як і завжди. Щоправда, робота відбувається відповідно до протоколу воєнного стану.

Робота РНБО не зазнала змін. Про це Олексій Данілов розповів в інтерв'ю.

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Роботі сприяє те, що президент залишився у Києві

Олексій Данілов наголосив, що робота РНБО залишилася незмінною зокрема тому, що президент Володимир Зеленський 24 лютого ухвалив рішення залишитися в Києві. Водночас частина міністрів та апарату РНБО покинули столицю, але робота продовжилася.

Система не посипалась завдяки тому, що 24 лютого президент прийняв рішення залишитися в Києві. У Києві лишилося все вище політичне керівництво нашої країни. За межами Києва перебували саме з точки зору безпеки частина Кабміну, частина апарату РНБО, частина інших відомств,

– пояснив Данілов.

Крім того, Данілов зазначив, що важливою є зараз і комунікація, зокрема те, що мобільний зв'язок є від початку повномасштабної війни. Секретар РНБО відзначив зусилля тих, хто заздалегідь готувався до вторгнення, щоб забезпечити зв'язок.

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