Відповідальність України: посол Ізраїлю сказав, що систему оповіщення про атаки вже передали
Джерело:"Дзеркало тижня"
Ізраїль раніше обіцяв передати Україні систему раннього оповіщення про атаки. Там пояснили, чому вона досі не в нашій державі.
Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що його країна уже передала Україні систему раннього оповіщення про повітряні атаки. За його словами, впровадження цієї системи – це відповідальність української сторони.
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Процес був тривалим
Бродський пояснив, що Ізраїль виконав обіцянку й передав Україні "все, що мав передати". Посол уточнив, що процес передачі системи розтягнувся на "багато місяців". Проте він наполягає, що з ізраїльського боку процес завершено.
Усе, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи,
– підкреслив він.
З перших днів повномасштабної війни Україна отримає допомогу від союзників та продовжить її отримувати. Зокрема, нещодавно новий генсек НАТО Марк Рютте у своїй промові назвав нашу державу пріоритетною для Альянсу. Крім цього, США неодноразово наголошували. що будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.