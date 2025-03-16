Знищили ППО Росії на 56 мільйонів доларів: полк "Ахіллес" оприлюднив відео з результатами роботи

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" знищили чотири російські системи протиповітряної оборони "Панцир-С1". Загалом їм вдалося завдати збитків ворогу на 56 мільйонів доларів.

Командир полку оприлюднив відео знищення ворожих систем ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юрія Федоренка.

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Що відомо про ліквідацію російських систем ППО

Вчора, 15 березня, в полку "Ахіллес" оприлюднили відео зі знищенням російських систем ППО "Панцир-С1". На цих кадрах видно чотири системи протиповітряної оборони окупантів, які вдалося знищити ударними безпілотниками.

Полк "Ахіллес" знищив 4 системи ППО "Панцир-С1": відео Юрія Федоренка

Варто зазначити, що певний час ці місії були секретними. Додамо, що "Пацир-С1" є самохідним зенітним ракетно-гарматним комплексом, який використовують для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряних ударів. Його вартість становить близько 14 мільйонів доларів.

Зауважимо, що втрати Росії у війні продовжують зростати. Зокрема, раніше дрони СБУ знищили польовий склад ракет для комплексів C-300 та C-400 в Бєлгородській області, де після влучання розпочалася детонація боєприпасів. Окрім цього, також було уражено дві російські газокомпресорні станції.