Системи ППО збили дві російські ракети над Запоріжжям: уламки впали на житлові будинки

Росіяни продовжують запуск ракет по мирних українських містах. Наші системи ППО активно працюють, але уламки снарядів також несуть загрозу, тому під час повітряної тривоги варто бути в укриттях.

В одному з районів Запоріжжя нашим ППО вдалося збити дві ворожі ракети. На цьому їх небезпека не вичерпалася – уламки впали у житловому районі.

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Наслідки ракетної атаки росіян

Від вибуху, який пролунав внаслідок збиття ракет, у будинках повилітали вікна. Уламки ракет впали на житлові будинки.

Наразі відомо про постраждалу 29-річну жінку. Вона вже перебуває у лікарні, медики стверджують, що загрози її життю немає. Також пошкоджень зазнав один житловий будинок та автомобіль, який був припаркований біля нього.

Громадян закликають у жодному разі не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та негайно йти в укриття.

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