Ізраїль вперше в історії продав свою систему ПРО "Праща Давида": кому і за скільки

12 листопада Ізраїль уклав історичну угоду із членом ЄС та НАТО. Йдеться про продаж систем протиракетної оборони "Праща Давида".

ПРО "Праща Давида" придбала Фінляндія за 317 мільйонів євро. Про свій намір отримати ізраїльську систему ПРО країна заявила на наступний день після того, як офіційно стала 31-м членом Альянсу.

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Історична угода

12 листопада гендиректор Міноборони генерал-майор Еял Замір уклав угоду про продаж Фінляндії системи "Праща Давида". Підписання угоди відбулося в штаб-квартирі Міністерства оборони Ізраїлю.

Участь у заході взяли посол Фінляндії в Ізраїлі Ніна Нордстрьом і аташе з питань оборони Фінляндії в Ізраїлі полковник Оула Астельокі.

: "Праща Давида" ( або "Чарівна паличка") – система ПРО Армії оборони Ізраїлю. Розроблена ізраїльським виробником Rafael Advanced Defense Systems спільно з американським Raytheon. Система призначена для перехоплення ракет і крилатих ракет середньої та великої дальності, випущених в діапазонах від 40 до 300 кілометрів, а також таких новітніх тактично-балістичних ракет, як "Іскандер".

Нагадаємо, що раніше США дали "добро" на продаж Ізраїлем систем "Праща Давида" до Фінляндії, адже вони є спільною розробкою двох країн.

Чи потрібен "Залізний купол" Україні

Від початку повномасштабного вторгнення наша держава потерпає від російських ракетних обстрілів та атак безпілотників. Ще тоді посол України в Ізраїлі закликав країну продати Києву одну з найпотужніших систем ППО "Залізний купол". Втім, Ізраїль принципово не передає нашій державі зброю. І навряд чи передасть, зважаючи на той факт, що сам протистоїть бойовикам ХАМАС і кожна ракета для нього має значення.

Також, на думку експертів, "Залізний купол" може не підійти Україні. Адже її площа у 27 разів більша за площу Ізраїлю. Батарея з трьох пускових установок "Залізного купола" здатна прикрити площу в 150 квадратних кілометрів. Отже, Україні для захисту своїх прикордонних з Росією територій потрібні будуть десятки, якщо не сотні комплексів. А це 50 мільйонів доларів за батарею з 3 пускових і 50 000 – 90 000 доларів за ракету.