Сирський заявив, що росіян вибили з Орлівки, а "прорахунки" на Авдіївському напрямку виправили

Ситуація на полі бою залишається складною. Особливо напружена – на Авдіївському та Запорізькому напрямках. В окремих командирів виявили певні прорахунки.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський зазначив, що ситуацію вже виправляють.

Дивіться також Росіяни загрузли біля Орлівки, каскад водосховищ допоможе зупинити ворога

Прорахунки вплинули на стійкість оборони на окремих напрямках

Головком зауважив, що ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому. Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити Тоненьке, Орлівку, Семенівку, Бердичі та Красногорівку.

"Тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного, над якими агресор намагається повернути контроль", – розповів генерал-полковник.

Сирський розповів, що свою роботу в районі бойових дій розпочав з ОТУ "Донецьк". Зокрема, у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Сирський розповів, яка ситуація на Авдіївському напрямку / Фото з Генштабу ЗСУ

Генерал-полковник наголосив, що успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Насамперед це визначається досвідом і майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку й ухвалити адекватні та своєчасні рішення.

Сирський додав, що на рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів.

Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів,

– підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Також відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад.

"Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", – наголосив Сирський.

Вранці 29 лютого в Генштабі повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак агресора в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.