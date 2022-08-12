росіяни прицільно обстріляли українських журналістів: знімальна група дивом врятувалась

російські окупанти обстріляли команду українських журналістів, які знімали сюжет в Авдіївці Донецької області. Чоловіки ледве врятувалися.

Про це 24 каналу розповів журналіст проєкту Ukrainian witness Олексій Продайвода. За його словами, нещодавно в Авдіївці весь день лунали обстріли, тому надвечір вони з оператором та одним із військових вирішили перевірити, чи немає постраждалих. На місці обстрілу горіли хати, але людей там не було – вони давно виїхали.

До теми Командир хотів помститися: на Донеччині російська артилерія накрила свій підрозділ

Окупанти прицільно по них гатили

За словами Продайводи, їх несподівано почали обстрілювати окупанти. Снаряди лягали практично поруч: коли вдалося перебігти в інше укриття, прилітало за 2 – 3 метри від попереднього місця, де ховалися.

Обстріли були прицільними. В цьому впевнений спецпризначенець, який був нашим провідником. Окупанти, ймовірно, помітили автівку, на якій ми приїхали. А потім використали дрон, – зазначив журналіст.

Зрештою групі вдалося сховатися під деревами, щоб дрон не зміг їх побачити. У цей момент обстріл припинився або ж окупанти просто перезаряджалися. Тоді військовий наказав журналісту з оператором бігти до дороги, а сам попрямував за автівкою, яка вціліла. Чоловіки дивом не постраждали.

Вже на базі Продайвода побачив, що в його екіпірування влучив осколок від снаряда. Та, на щастя, він ніяк не травмував журналіста.

Яка ситуація в Авдіївці

До повномасштабного вторгнення в місті перебувало близько 30 тисяч людей. На цей момент залишилося менш ніж 2 тисячі, які чомусь не надто хочуть виїжджати. Як зазначив журналіст, під час останньої евакуації поїхало всього лиш 16 людей.

В Авдіївці постійно свистять та прилітають ворожі снаряди, а жителі вже давно живуть без води, світла та газу. Хоча місто намагається хоча б якось функціонувати: волонтери та спеціальні служби привозять харчування, воду та інші важливі продукти. В Авдіївці навіть працює магазин. Туди раз на три дні завозять хліб та інші продукти.

"Снаряди щодня прилітають, руйнується житло. Місто хоча б якось намагається функціонувати, але для місцевої влади та захисників краще було б, якби люди поїхали. Тут навіть працює магазин. Він дуже рано відкривається і рано закривається. Надвечір ніхто не гуляє, всі зазвичай сидять по підвалах, але їхати чомусь не хочуть", – розповів Олексій Продайвода.

Цікаво – на Луганщині та в Мелітополі підірвали авто з колаборантами: дивіться відео

Нагадаємо, 10 серпня в тимчасово окупованому Донецьку знову сталася "бавовна". Там почалися "раптові" вибухи на пивзаводі, який загарбники перетворили на склад боєприпасів. Ворожі снаряди там ще довго детонували.