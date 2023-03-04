Росіяни атакують постійно: 73-річний дідусь з Авдіївки вже 2 місяці живе у погребі
Джерело:Obozrevatel
Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку. Через постійні обстріли місцеві жителі, які досі там залишилися, змушені ховатися у підвалах.
Серед них і 73-річний Федір Олексійович. Він понад 2 місяці жив у льосі.
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Дідусь 2 місяці прожив у льосі
73-річний Федір Олексійович через постійні російські обстріли з початку цього року переховувався у підвалі, що розміщений біля багатоквартирного будинку. Про це дізналися українські волонтери з "Волонтерського дому" та прийшли чоловікові на допомогу.
Вони принесли пенсіонеру продукти та фрукти, а також допомогли опустити їх у погріб на мотузці. Окрім цього, йому дали найнеобхідніші ліки та теплі речі.
Федір Олексійович не хоче евакуюватися в безпечніше місце, попри те, що за нього хвилюються діти та онуки.
Що там робити? Я ж не знаю, що там завтра буде. Може, завтра росіяни туди підуть, а я туди поїду,
– каже чоловік.
Волонтери допомогли пенсіонеру: відео
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Окупантам наказали захопити Авдіївку до березня
Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розповів, що зараз в районі Авдіївки перебувають перший армійський корпус квазіреспубліки Донецької області та 96-а парашутно-десантна дивізія збройних сил Росії.
Окрім того, напередодні там була бригада незаконного збройного угруповання "П'ятнашка", у якій воюють найманці з усього світу. Однак вже другий тиждень їх не видно. Була інформація, що це угруповання ліквідували.
Утім, найімовірніше, вони пішли на доукомплектування або їх перекинули на інший напрямок,
– припустив голова Авдіївської міської ВЦА.
За його словами, з перехоплених розмов ворога стає зрозуміло, що перед окупаційним військом поставили завдання взяти Авдіївку. Росіяни постійно переносять дати захоплення міста, але найчастіше в ефірах лунав наказ захопити його до 1 березня.