Що стоїть за словами "У Бахмуті тривають бої": у Міноборони привідкрили завісу

Ситуація у Бахмуті під контролем Збройних Сил України. У Міноборони розповіли, що відбувається у місті.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" і як приймаються оперативні рішення.

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У Міноборони розповіли про ситуацію у Бахмуті

Вона зауважила, що бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації.

За словами Маляр, оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби цілодобово. Штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями, керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника.

Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок, зауважила Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам.

Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" – так і є,

– додала Маляр.

Ворог не полишає спроб захопити Бахмут