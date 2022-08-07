Ситуація у Бахмуті погіршується, обстрілів усе більше, – заступник мера

російські окупанти не припиняють спроб просунути свої позиції на Сході. Наступальні дії їм не вдаються, але своїх снарядів для обстрілів мирних міст вони не шкодують.

російські окупанти попри численні спроби штурмових дій не можуть просунутися на Сході. Втім, завдяки вогневій перевазі вони намагаються стерти з обличчя землі усі мирні міста, які перебувають на шляху їхніх мрій про просування.

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Ситуація у Бахмуті погіршується

Як повідомив заступник мера Бахмута Олександр Марченко, наразі ЗСУ контролюють ситуацію в місті, але з кожним днем вона погіршується. Росіяни не припиняють шалених обстрілів та завдають Бахмуту дуже великих руйнувань.

Обстрілів все більше і більше. За минулу добу загинуло троє цивільних людей. Згоріло чотири будинки. Зранку знову обстріли. Водопостачання є, але через обстріли ремонтні бригади кожного дня усувають пориви мережі,

– розповів Марченко.

Він також додав, що внаслідок ворожих обстрілів частина міста залишилася без світла. Виїзд ремонтних бригад на місця ушкоджень через інтенсивність "прильотів" російських снарядів неможливий. Окрім того, ворог знищив підприємство, яке вивозило сміття, але вже вдалося знайти машину на заміну.

"В цілому гуманітарної катастрофи нема. Але по магазинах цінники доволі високі. Ринок, лікарні та аптеки працюють. Гуманітарну допомогу видаємо", – додав Марченко.

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