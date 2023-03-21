Пригожин вже засумнівався у можливості успіху росіян у Бахмуті

Пригожин оприлюднив офіційний лист для Шойгу. У ньому він попереджає, що ЗСУ готують масований наступ на позиції російських окупантів у Бахмуті. Він стверджує, що внаслідок цього наступу сили ПВК "Вагнера" можуть бути відрізаним від основних сил Росії, які штурмують це місто.

До Пригожина дійшло

Цей лист засновника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина є елементом його пропагандистської боротьби з очільником міноборони Росії. Боротьби, яка навряд чи призведе до якихось реальних наслідків.

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Адже Шойгу перебуває у російській політичній еліті ще з 90-х років минулого століття. Він був потрібен як колишньому президенту Росії Борису Єльцину, так і його наступнику Владіміру Путіну. Пригожин є виключно людиною, яка виконує завдання російських чекістів і не сприймається ними серйозно.

Разом з цим у листі Пригожина є цікавими моменти про те, що очільник ПВК "Вагнера" усвідомлює можливість поразки російських збройних сил у Бахмуті.

Не забуваймо, що насправді ніякої різниці між російськими збройними силами немає. ПВК "Вагнера" це така сама частина російських збройних сил, як і регулярна армія. Це такі ж самі бандити. Просто у "Вагнера" є можливість займатися вербуванням людей у в'язницях і дозволяти собі серйозніші звірства, аніж їх можуть дозволити офіційно призначені командири.

Таким чином "Вагнера" використовується російською армією як штрафбат. У Пригожина від цього з'явилася певна манія величі, яка і пояснює його публічні виступи.

Чому росіяни наступають на окремі населені пункти

Разом з цим варто помітити, що Пригожин дійсно боїться наступу українських військ. Він усвідомлює наскільки хиткими є позиції росіян у Бахмуті після кількох місяців безперервного наступу.

Водночас український Генштаб попереджає, що зараз ворог може зосередитися і на Авдіївці, аби перетворити її на новий Бахмут.

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Зараз у росіян нема ані сил, ані можливостей для масованого наступу на українські позиції. Для того, щоб приховати відсутність реальних можливостей наступу на ЗСУ, ворог організовує точкові наступи на кілька міст на Донеччині, щоб підтримувати стан війни.

Адже саме підтримування стану війни на якомога більший термін – є головним політичним завданням Путіна. Він обрав курс на виснаження України шляхом довгої та безперервної війни. Отож дії росіян на всіх ділянках фронту і вписуються у це завдання Путіна, яке можна знищити український контрнаступ.