Чи виводитимуть українські війська з Бахмуту: Жданов про ситуацію в місті
Експерти американського Інституту вивчення війни пишуть, що українські сили готуються до відведення військ із деяких районів Бахмуту. Яке рішення ухвалить Генштаб – передбачити складно.
Російські війська взялися за Бахмут, у якому мешкало близько 70 тисяч осіб, із травня 2022 року. Так, незабаром буде рік, як вони штурмують це місто, при цьому зазнають колосальних втрат. Але в Росії не заведено рахувати вбитих і поранених, а приємно вважати метри завойованої чужої землі. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стримі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.
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ЗСУ утримують Бахмут
Як наголошує військовий експерт, та кількість військ, яку Росія кидає на штурм цього міста чи спробу його оточення, просто не вкладається в голову. Окупанти вантажівками підвозять особовий склад та кидають його у бій.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ми продовжуватимемо утримувати Бахмут, якщо ситуація не стане критичною. Жданов акцентує: важко оцінити, чи стала вона такою, оскільки повна картина того, що відбувається, відома лише Генштабу. Яким буде його остаточне рішення – невідомо.
Поки що місто в критичному стані, постачання військ під великим питанням. За інформацією іноземних розвідок, за останні 36 години було підірвано кілька мостів, які знаходяться за містом і були розташовані на шляхах постачання, що йдуть через Годинник Яр. Тепер забезпечення угруповання в Бахмуті ускладнене ще більше,
– зауважив Жданов.
Однак наші війська утримують місто, навіть з огляду на підкріплення, яке було надіслано наприкінці цього тижня.
"Вони навіть зупинили просування російських військ практично на всіх напрямках - як на околицях міста при спробах оточити це місто, так і в середині самого міста. Хоча ворог наполегливо продовжує атакувати наші позиції, дуже багато артилерії зосереджено, вогневі нальоти нашими військами йдуть цілодобово. Тому утримання дається дуже тяжко", – стверджує Жданов.
Жданов про утримання Бахмута: дивіться відео
Останні втрати ворога
- Героїчні ЗСУ продовжують давати гідну відсіч ворогові, боронячи наші землі. Лише за минулу добу українські бійці ліквідували 930 окупантів.
- За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули вже 153 120 загарбників. Та цифри не остаточні, тому що підрахунок ускладнюють інтенсивні бойові дії.
- Крім того, росіяни втрачають чимало техніки. За останню добу знищено: 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2 одиниці спеціальної техніки.