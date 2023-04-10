Є негативна динаміка, – Жданов пояснив, яку нову тактику росіяни застосовують у Бахмуті

Лінія фронту в Бахмуті потрохи просувається на захід. Ця негативна динаміка зумовлена тим, що росіяни застосовують у Бахмуті нову тактику.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Командувач Східного угруповання військ ЗСУ Олександр Сирський звітував, що окупанти в Бахмуті застосовують "сирійську" тактику.

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Лінія фронту рухається на захід

Жданов зазначив, що вулиці в Бахмуті переходять з рук у руки. Однак є негативна динаміка – лінія фронту потрохи пересувається на захід. Піхотної переваги в росіян немає, але до Бахмуту вони підтягнули артилерію. Також там почала працювати 98 десантна дивізія.

Вона починає активно брати участь у бойових діях. Вона координує свої дії на рівні з вагнерівцями. Вони намагаються нанести дистанційне ураження наших військ, а потім уже штурмують наші позиції. Ситуація дуже складна, на межі критичної,

– зауважив військовий експерт.

Узяття Бахмута до Великодня

Узяття Бахмута до Великодня – це примара для росіян. Ми вже багато разів чули їхні дедлайни захоплення тих чи інших територій. Раніше було 30 березня, тепер – Великодень, але до цієї дати вони не встигнуть. Проблема в тому, що росіян не можна зупинити, їх можна лише знищити.

"Це єдиний спосіб припинити атаки з боку російських окупантів. На жаль, ця десантна дивізія, що вводиться на Бахмутському напрямку, більшою мірою складається з кадрових військових, а це означає, що вона доволі боєздатна", – наголосив Жданов.

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Проблеми з офіцерським складом росіян

Більшою мірою росіяни поповнюють втрати завдяки мобілізованим. Однак назва підрозділу, у який вони потрапляють, не робить їх елітними професіоналами. Крім того, в окупантів величезні проблеми з молодшим офіцерським складом.

Зараз Росія оголосила достроковий терміновий випуск у військових училищах, які готують офіцерів для сухопутних військ. Однак це не врятує. Ці молоді курсанти ще навіть не довчились до повноцінного випуску. Це може бути лише початкова стадія формування офіцера,

– підкреслив військовий експерт.

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