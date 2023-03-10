Біля Бахмута зав'язується інтрига, – Жданов сказав, на чому зосередився ворог

В районі Бахмута зав'язується найбільша інтрига усього Донецького напрямку. Окупанти не припиняють штурмові дії у напрямку міста.

Продовжуються бої біля Залізнянського. Загарбники спробували зайти у Дубово-Василівку і досягли часткового успіху. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку

Як зауважує військовий експерт, цей маневр пов'язаний з невдалою спробою зайти в Богданівку. Тому окупанти вирішили змінити удар на лівий фланг відносно села і зачепилися на околиці Дубово-Василівки.

Продовжуються бої на півдні Бахмута. Там противник взагалі не має успіху.

Стабілізаційні заходи дали свій результат. Вже декілька діб лінія фронту не змінюється в жоден бік, наші впевнено тримають оборону,

– стверджує військовий експерт.

Він наголошує, що у росіян немає сил та засобів, аби закрити кільце оточення за Бахмутом, вони не можуть просунутися. Тож противник вирішив розтягнути цю горловину – зробити коридор постачання наших військ максимально довгим. До прикладу, є місце постачання перед Часовим Яром і до самого Бахмута.

"Росіяни намагаються просунутися вглиб, щоб максимально подовжити цей коридор. Що це їм дає? Чим довшим буде коридор, тим складніше буде забезпечувати угрупування. Конвої або окремі машини, які рухаються в напрямку Бахмута для постачання військ і назад для евакуації поранених, будуть більше часу перебувати під перехресним вогнем російських військ", – пояснив військовий експерт.

Жданов наголосив: сьогодні наші війська усіма силами намагаються зупинити рух російських військ і спробувати максимально розширити цю горловину, щоб убезпечити постачання угрупування військ у Бахмуті.

Біля Бахмуту зав'язується інтрига / Оперативна обстановка від Жданова: дивіться відео

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