Біля Бахмута зав'язується інтрига, – Жданов сказав, на чому зосередився ворог
В районі Бахмута зав'язується найбільша інтрига усього Донецького напрямку. Окупанти не припиняють штурмові дії у напрямку міста.
Продовжуються бої біля Залізнянського. Загарбники спробували зайти у Дубово-Василівку і досягли часткового успіху. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.
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Що відбувається на Бахмутському напрямку
Як зауважує військовий експерт, цей маневр пов'язаний з невдалою спробою зайти в Богданівку. Тому окупанти вирішили змінити удар на лівий фланг відносно села і зачепилися на околиці Дубово-Василівки.
Продовжуються бої на півдні Бахмута. Там противник взагалі не має успіху.
Стабілізаційні заходи дали свій результат. Вже декілька діб лінія фронту не змінюється в жоден бік, наші впевнено тримають оборону,
– стверджує військовий експерт.
Він наголошує, що у росіян немає сил та засобів, аби закрити кільце оточення за Бахмутом, вони не можуть просунутися. Тож противник вирішив розтягнути цю горловину – зробити коридор постачання наших військ максимально довгим. До прикладу, є місце постачання перед Часовим Яром і до самого Бахмута.
"Росіяни намагаються просунутися вглиб, щоб максимально подовжити цей коридор. Що це їм дає? Чим довшим буде коридор, тим складніше буде забезпечувати угрупування. Конвої або окремі машини, які рухаються в напрямку Бахмута для постачання військ і назад для евакуації поранених, будуть більше часу перебувати під перехресним вогнем російських військ", – пояснив військовий експерт.
Жданов наголосив: сьогодні наші війська усіма силами намагаються зупинити рух російських військ і спробувати максимально розширити цю горловину, щоб убезпечити постачання угрупування військ у Бахмуті.
Біля Бахмуту зав'язується інтрига / Оперативна обстановка від Жданова: дивіться відео
Останні втрати ворога
- ЗСУ продовжують давати гідну відсіч ворогу, який прийшов на наші землі. Лише за минулу добу українські військові ліквідували 870 загарбників.
- За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила в Україні понад 156 990 солдатів.
- Крім того, наші бійці активно знищують ворожу техніку. Станом на сьогодні Росія втратила: 3 448 танків; 6 742 бойових броньованих машин; 2 475 артилерійських систем; 491 РСЗВ; 256 засобів ППО; 304 літаки; 289 гелікоптерів; 2 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня; 907 крилатих ракет; 18 кораблів та катерів; 5 337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 240 одиниць спеціальної техніки.