Піхотні навали, – військовий ЗСУ розповів про нову тактику росіян біля Бахмута

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається вкрай напруженою. Російські військові продовжують йти у наступ, попри шалену кількість загиблих.

В атаку вони йдуть, без перебільшення, по горах своїх трупів. Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов.

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У чому полягає тактика росіян

За словами Фірсова, полонені російські солдати або вдають, або справді не до кінця розуміють ситуацію, яка склалася. Усю її жахливість вони усвідомлюють лише тоді, коли бачать свою армію розбитою і сотні трупів на лінії зіткнення.

Піхотні навали – така тактика наразі застосовується на Бахмутському напрямку. Колись ворог намагався прорватися танками, потім засипав усе що можна ствольною артилерією, системами РСЗВ,

– зазначив військовий ЗСУ.

Натомість зараз, продовжив він, росіяни діляться на маленькі групи. Вони розробляють детальну тактику, над ними летить квадрокоптер, який контролює, щоб ті йшли в атаку, їм заборонено повертатися назад, якщо не поранені. Переважно це вагнерівці, однак, наголосив Фірсов, там вже починають діяти й інші приватні військові компанії.

"Йдуть, йдуть і йдуть у наступ. Наші хлопці тільки й встигають перезаряджатися й зміцнювати стволи", – зауважив військовий.

Як відзначає Фірсов, перезаряджати кулеметну ленту потрібно часто, боєкомплект на передовій закінчується, стволи в автоматах також перегріваються. Українські захисники докладають максимум зусиль, щоб трощити ворожі наступи.

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