"Обстановка вкрай напружена": Сирський про ситуацію на Сіверському і Бахмутському напрямках

Олександр Сирський розповів, що продовжив роботу з командирами бригад на Сіверському та Бахмутському напрямках. За його словами, там обстановка вкрай напружена.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів у своєму телеграмі. Він також зазначив, що на місцях ухвалили всі необхідні рішення.

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Ворог поливає вогнем

Як зауважив Сирський, обстановка залишається вкрай напруженою. Він додав, що характеризується вона інтенсивним застосуванням ворогом артилерійських і мінометних ударів, а також ударних дронів і ведення штурмових дій.

Під час роботи заслухав командирів щодо висновків з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій. Також на місцях ухвалили всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань. Разом до Перемоги! Слава Україні!

– зазначив Сирський.

Втрати ворога вражають

Звернімо увагу на те, що ворог з жовтня 2023 року взяв собі за мету захопити Авдіївку. І відомо, що підтверджені втрати окупантів під цим населеним пунктом у 10 разів переважають втрати серед Сил оборони України.

Про це 22 січня повідомив аналітик групи Oryx Naalsio у соцмережі X. Він назвав співвідношення втрат "божевільним". Для розуміння: зареєстровані в Oryx втрати фіксуються лише на основі візуальних підтверджень з фото та відео.

За словами аналітика, співвідношення втрат на фронті не лише божевільне, а ще й "свідчить про всю неспроможність військового керівництва Росії".

Він пише, що від початку наступу на Авдіївку окупанти втратили 531 одиницю своєї військової техніки. Зокрема йдеться про 169 танків і 296 бойових броньованих машин. Водночас аналітик зазначив, що українські війська за цей час втратили всього 43 одиниці різної техніки.

Задля справедливості варто зауважити, що ворог також вчиться на своїх помилках. Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону зауважив, що зараз втрати ворога під Авдіївкою залишаються приблизно такими, якими були. За добу десь 200, часом 300 і до 400 ліквідованих бійців.

Водночас ворог не використовує вже ту кількість техніки, як раніше. За його словами, спочатку окупанти думали, що зможуть взяти наскоком великими колонами, як під час наступу на Київську область.

Росіяни вважали, що таким чином зможуть злякати наших військових. Але сталося навпаки: чим більше ворог сунув, тим більше техніки він втрачав. За словами Штупуна, "так звана друга армія світу" втратила 70 – 80% техніки. І тепер її застосовують періодично.