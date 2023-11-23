Можуть покарати за історію пошуку в YouTube: як росіяни знущаються з українців у Бердянську

На окупованих ворогом територіях люди живуть під постійним тиском з боку росіян. Зокрема, в Бердянську місцеві жителі відчувають ущемлення у своїх правах і свободах.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, наголосивши, що на окупованих територіях потужно працюють репресивні органи. Їхніми жертвами стають не тільки дорослі, а навіть діти.

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Відправляють "на підвал"

Як відомо, в Росії є жахливою ситуація з правами людини, однак росіяни мають хоча б мінімальний правовий захист. А на окупованих територіях люди взагалі безправні.

Житло, будь-яка нерухомість та приватне майно – все це може відібрати окупаційна влада у місцевих жителів. Будь-яка людина, попри її ставлення до окупантів, може бути відправлена "на підвал" – тобто в катівню.

Людина може постраждати без будь-яких серйозних причин, зокрема, якщо в її смартфоні перевірять історію пошуку в YouTube або на які канали підписана в телеграмі.

Можна за 10 секунд зробити з людини "посібника" України, і вона відправиться на добу, а може й на кілька місяців в катівню, де окупанти з нею будуть поводитись дуже погано,

– зазначив заступник голови Бердянської районної ради.

Люди на окупованих територіях не живуть, а виживають. Їхній порятунок в тому, що вони мовчать про те, що підтримують Україну. Це може їх убезпечити.

Як в окупованому Бердянську утискаються права місцевих жителів: дивіться відео

Створили репресивні органи навіть для дітей

Тиск чиниться не тільки на дорослих, під психологічний пресинг потрапляють навіть підлітки та діти. Так, в школах Бердянська учнів допускають до уроків тільки після обшуку.

Також окупанти фіксують, як діти спілкуються між собою, про що говорять у родинах. З дітьми можуть спілкуватися без присутності батьків чи педагогів. Так можна з'ясувати у дитини, як батьки ставляться до України, про що говорять вдома. Якщо дитина повідомить про щось, що не сподобається окупантам, то це може мати наслідки і для її батьків, в для неї самої.

На окупованих територіях створені репресивні органи – комісії, суди, які дозволяють погрожувати батькам вилучити з родини дитину, яку вони вважають неблагонадійною.

"Зокрема, застосовуються незаконні ув'язнення щодо неповнолітніх. Інколи їхнє звільнення продають, а інколи тримають декілька днів та відпускають. Українці для окупантів не мають віку та статі – вони бояться усіх", – наголосив Віктор Дудукалов.

Що відбувається в Бердянську: коротко

В місті 22 та 21 листопада було чутно вибухи в районі порту. Проте окупанти заявили про нібито роботу їхньої ППО. За словами, мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни накопичили в порту велику кількість боєприпасів та озброєння.

Раніше в Бердянському районі також було неспокійно. 11 листопада в селищі Преслав пролунали потужні вибухи. Саме тут окупанти зосередили військову техніку та особовий склад.

Також вибухи звучали в Бердянську 4, 5 та 6 листопада. Росіяни, як завжди, пояснили їхнє походження "роботою ППО".

Росіяни активно просувають на окупованих територіях свою пропаганду. Зокрема, впливають на свідомість молоді. Організовують молодіжні, волонтерські рухи, але вони створюються штучно, і молодь до них не залучається. Також пропаганда насаджується в навчальних закладах. А для дорослих влаштовуються безглузді "свята" на кшталт "дня таксиста" чи "дня народження холодильника".