Російські військові готують провокації на білорусько-українському кордоні: нове перехоплення СБУ

Російські військові продовжують використовувати територію Білорусі у своїх злочинних цілях. Зокрема, вони намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ. У ньому двоє російських окупантів обговорюють плани своїх підрозділів.

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Росіяни влаштовують провокації на українсько-білоруському кордоні

У новому перехопленні СБУ російський військовий розповідає знайомому про свої "гастролі" вздовж українського кордону.

Ми в одному місті (в Білорусі – 24 Канал). Тут теж мутки мутять... Їздять на провокації, на всіляку х*йню... Коротше, з цього боку провокують хо*лів, щоб вони, типу, на Білорусь напали... Ну, щоб підключилися, напевно. Нас тисячі півтори тут приїхало,

– зазначає загарбник.

Його співрозмовник воює на Донецькому напрямку. Він чекав на те, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме туди. Однак росіянина чекала невтішна для нього відповідь.

"Знову переїжджаємо з місця на місце. Кожен день переїзд! По всій Білорусі вже побували. Ми були в одному місті, зараз на кордон з Польщею переїхали. Біля Польщі", – розповідає окупант.

У СБУ зауважили, що такі дії свідчать про те, що Росія не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України. Країна-терористка робить це будь-якими способами.

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Росіяни везуть у Білорусь комплекси С-300В

Білоруський опозиціонер Сергій Бульба зауважив, що використання повітряної оборони в Білорусі у режимі "земля – земля" є малоймовірним.

Зараз російські окупанти привезли в п'ятий полк повітряної оборони Білорусі комплекси С-300В, від яких свого часу в цій країні відмовилися, адже вважали їх надто дорогими в обслуговуванні.

Бульба переконаний, що ефективність цих комплексів буде зовсім невеликою при роботі по залізничних коліях на території України.