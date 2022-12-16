"Росіяни обрали нову тактику, тиснуть на ЗСУ": яка ситуація біля Бахмута, Яковлівки та Мар'їнки

Карта бойових дій Deep State постійно оновлюється, щоб люди в реально часу бачили, як просувається війна та які населені пункти звільняють ЗСУ. Найактивніші бої зараз йдуть на Сході, зокрема біля Бахмута, Яковлівки, Мар’їнки. Цікаво, що росіяни обрали там нову тактику.

Про це 24 каналу сказав співзасновник карти Deep State Роман Погорілий. Він розповів, що Бахмутський напрямок залишається найгарячішим з усіх ділянок фронту.

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За його словами, Бахмут – це сьогодншній Сталінград, бої за це місто важкі. Росіяни тиснуть на цій ділянці фронту, але ніяк не можуть взяти її.

Окупанти обрали нову тактику

Співзасновник карти Deep State зазначив, що російські війська біля Яковлівки просуваються невеликими ділянками, тиснуть на ЗСУ.

Він розповів, що там велика концентрація артилерійських обстрілів. "Росіяни намагаються протиснути оборону, йдуть важкі бої в самій Яковлівці", – додав експерт.

Ворог відмовився від прямого удару на Соледар, бо в них це не виходить. І вони намагаються обійти Соледар та Бахмут. Але наші хлопці тримаються та не підпускають ворога,

– заявив Погорілий.

Він зазначив, що росіяни там обрали нову тактику – атакують малими групами по 10 – 15 осіб в нічний час доби з використанням тепловізорів.

"Часто росіяни почали використовувати вагнерівців і намагаються тиснути на ЗСУ. Наші військові зараз роблять титанічні зусилля, щоб відбивати такі штурми окупантів під артобстрілами", – додав співзасновник Deep State.

Яка ситуація біля Мар'їнки

Погорілий наголосив, що у Мар'їнці ворог обстріляв з танку позиції ЗСУ. Місто окупанти повністю знищують, від нього залишилася тільки назва. Первомайське росіяни теж зрівняли з землею.

У Мар'їнці йдуть важкі бої. Українські військові зупинили просування ворога. Зараз там йдуть позиційні обстріли та бої. Але ворог не полишає спроб тиснути та просуватися там,

– зазначив експерт.

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Найактивніші бої на Луганському напрямку

Роман Погорілий зазначив, у яких населених пунктах на Луганщині зараз йдуть найактивніші бої. За його словами, це три важливі напрямки:

Сватівський напрямок та найближчі населені пункти – Новоселівське, Коломийчиха, Джерельне;

поблизу Кремінної, зокрема Діброва, де росіяни намагаються наступати;

Росіяни закріпилися у Сватовому та зайняли оборону. Крім того, на кордоні Луганської області вони вибудовують "лінію Вагнера" та концентрують війська, тобто готуються втримувати цей напрямок,

– запевнив Погорілий.

Червонопопівка, а це важливий напрямок та логістичний шлях, бо з нього є вихід на трасу між Сватово і Кремінною.

"Там йдуть бої і є якоюсь мірою вогневий контроль ЗСУ. Тому й говорять, що Червонопопівка – це важливе місце, бо є можливість зайняти цю трасу", – пояснив він.

На його думку, це потенційне місце, де є можливість вийти на трасу Сватове – Кремінна та перекрити її. Просування там вгадати неможливо. все швидко змінюється.

Погорілий наголосив, що біля Білогорівки росіяни активно обстрілюють населені пункти, а це типова тактика окупантів. "Є спроби прощупати наші позиції малими групами. По всьому напрямку Білогорівки росіяни намагаються просунутися, йдуть активні бої за Спірне, росіяни сунуть неймовірною кількістю, але ЗСУ втримують цей напрямок", – додав він.

До слова, станом на 6 листопада Збройні Сили ліквідували вже 75 930 російських бійців, з них 490 – протягом минулої доби. Крім того, українські захисники знищили чимало ворожої техніки.