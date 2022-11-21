Небо аж горить: окупанти біля Бахмута вкотре обстріляли ЗСУ фосфорними снарядами

Російські окупанти застосовують заборонені боєприпаси від початку повномасштабної війни. У мережі з'явилися відео обстрілу позицій ЗСУ фосфорними снарядами біля Бахмута.

Ролики поширила низка телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. На них можна побачити яскраві спалахи у темному небі.

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Росіяни обстрілюють ЗСУ фосфорними боєприпасами

У мережі з'явилося відео ворожої атаки позицій Сил оборони біля Бахмута. На них видно спалахи, схожі на ті, які бувають під час обстрілу фосфорними боєприпасами.

Небо буквально палає. Таку картину доводиться бачити нашим захисникам у Бахмуті,

– мовиться у підписі до ролика.

Дивіться відео ворожого обстрілу фосфорними боєприпасами

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Фосфорні боєприпаси використовували ще в Першій світовій війні, однак згодом їх заборонили. Така зброя може викликати особливо важкі ушкодження або ж спровокувати повільну та болісну смерть.

Для лікування таких поранень потрібно залучати спеціально навчений медичний персонал, який під час роботи також може отримати фосфорні рани.

Що таке фосфорні боєприпаси Це тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Така зброя поширює запалювальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 градусів. Площа поширення може сягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню.

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Загарбники зізнаються, що використовують фосфорні боєприпаси

СБУ нещодавно оприлюднила запис, на якому окупант хвалився дружині, що "палив фосфором українців". Далі росіянин у деталях розповів, як діє фосфор, коли потрапляє на шкіру: "Він пропалює її аж до кісток".

У відповідь жінка налякано каже, що це жах. Однак загарбник не зупиняється і відповідає, що такої зброї українці не мають. Це вкотре підтверджує той факт, що всі випадки використання фосфорної зброї в Україні – справа рук російських окупантів.

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