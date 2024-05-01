Тримають у руках палиці: Кремль кидає на штурм Часового Яру людей без зброї

Росіяни не шкодують особовий склад у спробах захопити українські території. Так, на штурм Часового Яру, що у Донецькій області, окупанти відправляють солдат буквально без зброї.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Водночас біля Часового Яру фіксують неймовірні втрати ворога – ЗСУ продовжують виснажувати ворога по всій лінії фронту.

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Атаки на Часів Яр

Назар Волошин розповів про тактику, яку росіяни застосовують біля Часового Яру.

В районі Часового Яру вже фіксують випадки, коли противник, не рахуючись зі втратами особового складу, відправляють людей на штурм без зброї. Вони можуть тримати в руках палки чи ще щось, що імітує наявність зброї. При цьому настанову їм дають, що зброю потрібно здобути в бою,

– заявив він.

Волошин додав, що Збройні Сили продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За словами Волошина, лише протягом квітня армія Росії втратила в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" 24 156 людей, 308 танків, 671 бойову машину, 15 945 безпілотників, 10 засобів протиповітряної оборони та іншу військову техніку.

Яка ситуація біля міста