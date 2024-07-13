ЗСУ можуть відсунути росіян від Часового Яру: в ОСУВ "Хортиця" оцінили шанси на успіх

На території Часового Яру продовжують тривати запеклі бої. Однак Збройні Сили України можуть прогнати звідти російських загарбників.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, пише 24 Канал. За його словами, в українських захисників є всі шанси зробити це.

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Росіян можуть відбити від Часового Яру

Як пояснив речник, протягом цієї доби росіяни продовжували штурмувати та показувати свою присутність в районі Часового Яру. Однак, як каже Волошин, Збройні Сили України тримають оборону та дають ворогу гідну відсіч.

Часів Яр – це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше,

– розповів він.

Напередодні 24 ОМБр імені короля Данила розповіла, що росіяни спопеляють Часів Яр. Військові також розповіли, що пересування Часовим Яром нагадує лотерею, адже ворог обстрілює місто хаотично та непередбачувано.

Вони зазначають, що через це пересуватися потрібно непомітно – маскування може вберегти життя. Окупанти використовують артилерію, міномети, БпЛА, безпілотники, що скидають бомби, і термобаричні бомби.