До того ще дуже довго, – офіцер ЗСУ відреагував на вигадку Путіна щодо Добропілля

Путін заявив, що російські війська просуваються до Слов’янська "хорошими темпами" та прорвали лінію інженерних загороджень у Добропіллі. Також російський диктатор стверджував, що за Добропіллям вже немає заздалегідь підготовлених рубежів оборони.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що противнику там буде складно просуватися, тому говорити про подальші плани росіян зарано.

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Чи зможуть росіяни швидко прорватися до Добропілля?

За словами військового, трирівневі системи оборони показали себе дуже якісно: викопують звичайні роки, максимально затягують їх колючим дротом "єгоза", залишаючи окремі проходи, які потім мінують, щоб ворожа техніка заїжджала туди й підривалася.

Через ці рови противнику складно просуватися, а викопують їх у великій кількості. За його словами, за останній час практично всюди, де вони їздили, можна було побачити або підготовку таких оборонних позицій, або вже готові рубежі.

"За Добропіллям точно вони є і вони там досить таки, напевно, непогано зроблені. Тобто, звісно, хотілося б завжди кращого, проте вони є і противнику точно буде важко пересуватись. Тобто немає такого, що за Добропіллям все пустка, асфальтована дорога і написано "нехай щастить", умовно кажучи. Противнику однозначно буде складно. Та й тим більше, що вони ще не зайшли в населений пункт", – наголосив Отченаш.

Важливо! Бригада Національної гвардії України "Рубіж" збирає кошти на тепловізійні дрони – вони дозволяють виявляти пересування противника крізь густу зеленку як вдень, так і вночі, коли звичайна оптика безсила. Це наразі найефективніший спосіб пошуку та знищення ворога. Ціль збору – 800 000 гривень, уже зібрано близько 185 000. Задонатити на збір можна за посиланням.

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