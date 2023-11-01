"Ми готувались": у ЗСУ розповіли, що відбувається на Куп'янському напрямку

Росія продовжує вести проти України повномасштабну війну та намагається активізувати свої зусилля на фронті. Зокрема, на Куп'янському напрямку.

Нещодавно окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку, тож зараз він один із найгарячіших на всій лінії фронту. Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що стратегічного успіху ворожа армія там не має.

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Ворог хоче повторно окупувати місто

Фітьо пояснив, що Куп'янськ є важливим для окупантів, адже це значущий логістичний центр, через який під час окупації здійснювалося постачання провізії та боєприпасів.

Ворог має на меті повторно окупувати Куп'янськ,

– сказав Фітьо.

Водночас окупаційні війська на цьому напрямку не мають стратегічного успіху. Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ зазначив, що наші військові мужньо тримають оборону.

На цьому напрямку ворог зазнає втрат. За добу там було знищено 112 ворожих військових, а також 28 одиниць військової техніки противника, з якої п'ять танків і чотири ББМ.

Фітьо підкреслив, що ЗСУ спостерігали за ворогом, тож активізація бойових дій не стала сюрпризом.

"Ми бачили його підготовку, бачили, що ворог збирає свої сили та ресурси. Ми також готувалися, укріплювалися, підтягували резерви", – розповіли в Сухопутних військах.

Ситуація на фронті