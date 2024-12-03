Окупантів витіснили з лісу та правого берегу річки Оскіл: яка ситуація біля Куп'янська

Українські Сили оборони зупинили стрімке просування російських військ на Харківщині. Росіяни намагаються просочуватися в оборону українців для диверсій.

На відтинку Куп'янська втрат територій майже немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командира батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі національного телемарафону.

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Яка ситуація біля Куп'янська

Федоренко зазначив, що Харківська область залишається одним із пріоритетних напрямків для противника, а їхня головна мета – окупація Лівобережного Куп'янська з виходом на правий берег. Водночас він наголосив, що на цьому напрямку українські сили практично зупинили втрату територій, зокрема на ділянці Куп'янська.

Є деякі позиції, які складні максимально і є перехідними із рук в руки. Але загалом таке швидке оперативне просування противника Силам оборони вдалося призупинити. Більше того, перша бригада оперативного призначення Національної гвардії "Буревій" провела ряд заходів, які дозволили майже вибити противника з лісу, що знаходиться біля Колісниківки,

– зазначає він.

Федоренко також розповів про ситуацію біля річки Оскіл, де російські війська намагалися висадити диверсійні групи на правий берег. Він наголосив, що росіяни, зазнаючи серйозних втрат у лобових атаках, використовують хитріші тактики – переодягаються в український однострій та просочуються в тил.

Він додав, що часто такі диверсійні групи навіть бездіють. Лише коли на фронті почнуться активні дії, вони починають підривну діяльність. Здебільшого такі групи викривають і ліквідують.

Силами оборони групи противника були виявлені, і на поточний момент здійснено ряд заходів щодо майже повної зачистки правого берега від представників російських окупаційних військ. Тому про форсування річки Оскіл не варто говорити. Варто говорити лише про те, що Сили оборони ефективно виконали поставлене завдання – своєчасно виявили та знищили ворога,

– підсумував Федоренко.

За листопад батальйон "Ахілес" вивів із ладу понад 600 окупантів, з яких понад 250 були знищені, решта – поранені й втратили боєздатність.