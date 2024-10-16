Просунулись хіба що в пекло, – лейтенант ЗСУ розповів про штурми ворога біля Лимана

Російські окупанти постійно атакують біля Лимана, однак вже не можуть цього робити механізованими силами. Адже була спалена величезна кількість їхньої техніки. Ворожа піхота штурмує малими групами.

Такі дії загарбників тривають вже досить довго, але вони абсолютно не ефективні. Лейтенант ЗСУ, начальник відділення комунікацій 63-ї ОМБР Ростислав Яцишин зауважив 24 Каналу, що ЗСУ надійно тримають рубежі та не дають ворогу шансів просунутися.

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"У зоні відповідальності 63-ї бригади окупанти нікуди не просунулися, хіба що під землю, в пекло. Туди їм єдина дорога. Наші хлопці абсолютно надійно тримають всі рубежі", – наголосив він.

Росія кидає велику кількість особового складу

Ростислав Яцишин зазначив, що ситуація відносно стабільна, хоча дуже напружена. Тому що ворожі штурми зовсім не припиняються. Росіяни використовують велику кількість особового складу. Постійно триває так звана "прихована мобілізація" у Росії. Російське населення погоджується підписувати контракти з двох причин.

Це може бути просто фінансова вигода. Тому що нижчі верстви населення, тобто безробітні, засуджені чи ті, які готуються до засудження, просто хапаються як за рятівну соломинку та беруть ці контракти. Так само є випадки, коли росіянам, яких готові вже засудити, посадити на 5 – 8 років, обіцяють рік на війні. Вони погоджуються,

– пояснив він.

Їхня підготовка дуже слабка та мінімальна. Бували випадки, коли російські мобілізовані готувались на полігоні лише кілька днів, а тоді одразу потрапляли на фронт в Україну.