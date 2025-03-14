ЗСУ вдалося стабілізувати фронт, росіяни сточуються, – Світан

Росіянам зараз дуже важлива пауза у бойових діях, адже по всій лінії фронту у них є серйозні проблеми. Мовиться про нестачу особового складу та техніки.

Завдяки цьому українські військові контратакують та відновлюють втрачені позиції. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що особливо позитивна ситуація є біля Покровська.

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Росіяни сточуються по всій лінії фронту

Події на фронті для окупантів відбуваються не за найкращим сценарієм, їм потрібна перерва, щоб відновити свої сили та вивести їх на лінію боєзіткнення.

ЗСУ вдалося стабілізувати фронт, росіяни сточуються. Стабілізація фронту призвела до того, що російські резерви зменшуються,

– наголосив він.

Росія відчуває потребу в особовому складі, техніці, боєприпасах та авіації від Великої Новосілки Донецької області аж до Куп'янська Харківської області.

Найуспішніші дії, на думку Світана, ЗСУ проводять південніше від Покровська. В районі Великої Новосілки ЗСУ відтіснили росіян, відновили втрачені позиції та не дозволяють окупантам розширяти лінію фронту.

Біля Покровська працюють українські мотострілецькі та артилерійські бригади, які витісняють росіян до Селидового. Позитивний наступ українських захисників є і біля Успенівки та Урожайного.

Ситуація в районі Покровська: дивіться на карті

ЗСУ також перебувають в Торецьку, де тривають бої. Така ж ситуація є в Часовому Ярі та Білогорівці.

Щодо Харківщини – росіяни переправились на правий берег річки Оскіл. Однак українські військові роблять усе можливе, щоб тактична ситуація не погіршилась. Крім того, з настанням тепла зійде лід, що створить проблеми для росіян щодо перекидання.